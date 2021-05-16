Акмолинские пловцы стали чемпионами Казахстана среди спортсменов с нарушением органов слуха

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В копилке сборной команды области три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Караганде завершился чемпионат Республики Казахстан по плаванию среди спортсменов с нарушением органов слуха, где выступили 90 спортсменов.

Акмолинскую область представили 5 пловцов спортивного клуба «Мерген» для людей с ограниченными физическими возможностями.

Алина Синельникова стала чемпионкой в дисциплине 100 м брасс, а в 50 м вольный стиль и 100 м на спине завоевала серебряные медали.

Две золотые медали в 100 м и 50 м баттерфляй завоевал Сальников Дмитрий. Также у него «бронза» в 50 м вольным стилем.

Второе место в дисциплине 100 м брасс занял Кажыбай Аман.