11 Июля 2022 17:17

Акмолинские парапловцы завоевали 25 медалей на чемпионате РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Восемь акмолинцев завоевали 25 наград на главных стартах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Актобе завершился чемпионат Республики Казахстан по пара плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения. В соревнованиях приняли рекордное количество спортсменов - 132 из 17 регионов страны.

Акмолинскую область представили атлеты спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Мерген».

Как рассказала тренер Джанна Зайцева, ребята завоевали 14 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.









Фото: www.facebook.com/Sportakmola