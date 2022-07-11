11 Июля 2022 17:17
Акмолинские парапловцы завоевали 25 медалей на чемпионате РК
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Восемь акмолинцев завоевали 25 наград на главных стартах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
В городе Актобе завершился чемпионат Республики Казахстан по пара плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения. В соревнованиях приняли рекордное количество спортсменов - 132 из 17 регионов страны.
Акмолинскую область представили атлеты спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Мерген».
Как рассказала тренер Джанна Зайцева, ребята завоевали 14 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.
Фото: www.facebook.com/Sportakmola
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