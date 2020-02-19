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Акмолинские налоговики помогли более 40 нуждающимся семьям
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 40 нуждающимся семьям и пенсионерам помогли сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках празднования 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбайулы сотрудники департамента государственных доходов участвуют в эстафете «Мейірімділік – жүректен» среди госорганов. В Кокшетау, а также во всех районах области они оказывают помощь тем, кто в ней нуждается: инвалидам, одиноким, пожилым людям, многодетным семьям и другим социально уязвимым слоям населения.
«Поддержка оказывается в виде уборки и расчистки территории и крыш домов от снега, рубке дров, переноске угля, раздаче продуктовых наборов, игрушек и канцелярских принадлежностей для многодетных семей. Всего в ходе мероприятия оказана помощь более сорока нуждающимся семьям и пенсионерам», - рассказали в пресс-службе департамента государственных доходов по Акмолинской области.
«Большое спасибо вашим волонтерам - без их помощи я бы не смогла справиться и убрать снег во дворе и с крыши. В этом году выпало много осадков - и весной бы обязательно затопило», – поблагодарила пенсионерка из Кокшетау Раиса Петрова.
Эстафета передана департаменту по защите прав потребителей по Акмолинской области.
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