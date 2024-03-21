Акмолинские медики угостили своих пациентов наурыз коже

Медики многопрофильной областной больницы стали ежегодно угощать своих пациентов и коллег на Наурыз. Сегодня в фойе поликлиники они организовали праздничный стол с наурыз коже, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В канун светлого праздника Наурыз мы угощаем всех своих пациентов, свой коллектив традиционным национальным казахским блюдом — наурыз коже. Оно приготовлено нашими сотрудниками. Блюдо глубоко символичное, оно готовится со светлыми мыслями и чистыми помыслами. В него входят семь ингредиентов, и каждый добавляется с особым посылом — принести в семью здоровье, мир и благополучие. Поэтому наше блюдо очень целебное, и с точки зрения энергетической, и с точки зрения психологической. В него вложена душа наших сотрудников — медиков. А в первую очередь, наши приоритеты — это наши пациенты. И главная цель — оздоровление нашей нации, — поделилась руководитель амбулаторно-поликлинической помощи многопрофильной областной больницы Динара Назарова.

В этот день медики учреждения сменили свои белые халаты на национальные костюмы, чтобы встретить в фойе больницы пациентов и угостить их за праздничным дастарханом.

— Впервые попала на подобную акцию. Пришла на прием — а тут угощение! Молодцы! Считаю, что все организации должны брать пример с многопрофильной областной больницы, — поделилась впечатлениями пришедшая вместе с мамой и сыном на прием жительница Кокшетау Гульмира.

Рядом с дастарханом разместилась и выставка казахских национальных костюмов, утвари, старинных экспонатов. По словам медиков, оформить эту праздничную выставку им помогло управление внутренней политики Акмолинской области.