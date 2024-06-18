Акмолинские медики борются за жизнь выпавшего из окна ребенка

Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области. Медики продолжают бороться за его жизнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 17 июня 2024 года в 13:17 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о падении ребенка с высоты — с пятого этажа.

— Сотрудники скорой прибыли на место происшествия в течение четырех минут и оказали неотложную медицинскую помощь. Ребенка в экстренном порядке доставили в реанимационное отделение медицинского центра «Авиценна-Бурабай». Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое: множественные переломы и ушибы внутренних органов. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Для оказания экстренной медицинской помощи на место отправились медики многопрофильной областной детской больницы.

Как добавили в пресс-службе департамента полиции региона, сообщение о том, что в одном из благоустроенных домов по ул. Абылай-хана города Щучинска из окна выпал малолетний ребенок, поступило от 47-летнего мужчины.

— Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 2-летний ребенок остался дома без присмотра и, выдавив москитную сетку, выпал из окна пятого этажа, — пояснили в ведомстве.

Теперь стражи порядка разбираются, почему малолетний ребенок остался дома один. После этого в отношении родителей будут принятые соответствующие меры.