Акмолинские магазины не опустеют - Ербол Жаксылыков

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О том, что такое стабфонд и как контролируются цены на продукты в Акмолинской области, а также о механизмах насыщения рынка рассказал председатель правления АО «НК Социально-предпринимательская корпорация «Есиль» Ербол Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу СПК «Есиль».

«В Кокшетау есть ряд компаний, которые занимаются оптовыми поставками – они обеспечивают продуктами питания розничные магазины в необходимом количестве. Пожалуй, только сеть магазинов «Small» имеет собственную дистрибуцию, все остальные покупают товар у этих компаний. В период режима чрезвычайного положения в стране СПК «Есиль» на ежедневной основе осуществляет мониторинг объемов продукции, поставляемой оптовиками», - отмечает председатель правления АО «НК Социально-предпринимательская корпорация «Есиль» Ербол Жаксылыков.

По словам спикера, в магазинах Кокшетау в наличие имеется всё – мука, макаронные изделия, крупы, молоко и молочная продукция, а также мясо.

«Хочу обратить внимание, что много продуктов питания производится именно в нашей Акмолинской области: мясо курицы, яйцо куриное, говядина, колбасные изделия, молочная продукция и прочее. Производители продуктов питания из других регионов заинтересованы в реализации своей продукции, они будут заполнять рынок, и этому ничто не помешает», - добавил Ербол Жаксылыков.

Товары непродовольственной группы (средства личной гигиены, бытовая химия, техника) привозятся в регион извне, но и их будут поставлять, не нарушая контрактов, заключенных с компаниями-производителями. Иными словами, нет основания беспокоиться о том, что товар поступать не будет из-за закрытия границы.

«Отдельно расскажу, что такое стабилизационный фонд Акмолинской области. Это инструмент, который призван сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания (за исключением зерна). На основании рекомендации Комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары постановлением акимата Акмолинской области утвержден перечень закупаемых товаров и предельные торговые надбавки. Продукция закупается по сниженным ценам и вбрасывается на внутренний рынок, когда ее цена растет. Механизм сглаживания цен стал особенно востребованным после повышения цен в связи с переходом нацвалюты на плавающий курс. Средства на пополнение стабфонда выделяются из областного бюджета»,

- добавил председатель правления.

По его словам, кокшетауцы могут приобрести продукты из стабфонда в павильоне СПК «Есиль» на рынке «Камкор». Гречневую крупу могут купить по 267 тенге, рис – по 280 тенге за килограмм. Сливочное масло ТОО «Гормолзавод» стоит всего 2400 тенге за килограмм, а подсолнечное масло «Сочинское» (Атбасарский район) – 1900 тенге за пять литров. В павильоне также продают муку первого сорта по 110 тенге за килограмм. Ее выпускает ТОО «Atbasar Grain».