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Акмолинские лыжники завоевали девять медалей Чемпионата Казахстана

16 Февраля 2022 20:36
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Акмолинские лыжники завоевали девять медалей Чемпионата Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел Молодежный чемпионат Республики Казахстан по лыжным гонкам. Спортсмены Акмолинской области завоевали девять медалей различного достоинства - три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

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В спринте свободным ходом в группе молодёжи до 23 лет чемпионом стал Святослав Матасов, третье место занял Никита Гридин.

В гонке классическим ходом на 15 км Святослав вновь был лучшим, а Никита завоевал серебряную медаль, также он завоевал «серебро» в гонке на 30 км среди андеров.

Ярослав Попов и Святослав Матасов выиграли классический командный спринт в группе андеров.

В заключительный день, андеры бежали смешанную «эстафету дружбы» 3х5 км, где Святослав Матасов и Дмитрий Иванов вместе с Екатериной Ланглиц из Павлодарской области заняли второе место, а Ярослав Попов, в команде которого выступали также Еламан Кожебек (ВКО) и Мария Люфт (Костанайская область) - заработал бронзовую медаль.

В группе юниорок в эстафете Аружан Сабирова, Карина Боранбаева, Анастасия Хвощёнок и Ольга Ушмугина заняли третье место в гонке 4х3, 3 км.

В общекомандном зачёте уверенную победу одержала сборная команда Восточно-Казахстанской области (1528 очков), второе место - у костанайцев (1320), а представители Акмолинской области стали третьими (1155).



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#Акмолинская область   #Спорт  
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