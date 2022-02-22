Акмолинские лучники выступят на Кубке Азии в Таиланде
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главных стартах страны акмолинцы завоевали пять наград различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
В Туркестане прошел чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука, где выступили около 250 взрослых и юниоров.
Акмолинскую область представили спортсмены ДЮСШ Целиноградского района. Ребята завоевали пять медалей.
Среди юниоров чемпионом стал Андрей Тютюн. «Серебро» у Елены Ноженко.
В командном первенстве «Блочный лук» нашим юниорам Андрею Тютюну, Рудольфу Веберу и Ракымбеку Майкибаеву вновь не было равных.
Также золотую медаль в упражнении «Микс» завоевали Елена Ноженко и Андрей Тютюн.
Среди женщин в классе «Компаунд» (блочный лук) Бибигуль Избасарова, Карина Дамирова и Муратхан Наиля заняли третье место.
Карина Дамирова выполнила норматив мастера спорта Казахстана.
Теперь Мадина Заемова и Андрей Тютюн, в составе сборной команды Казахстана, в марте выступят на Кубке Азии, который пройдет в Таиланде.
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