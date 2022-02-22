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Акмолинские лучники выступят на Кубке Азии в Таиланде

22 Февраля 2022 22:18
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Акмолинские лучники выступят на Кубке Азии в Таиланде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главных стартах страны акмолинцы завоевали пять наград различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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В Туркестане прошел чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука, где выступили около 250 взрослых и юниоров.

Акмолинскую область представили спортсмены ДЮСШ Целиноградского района. Ребята завоевали пять медалей.

Среди юниоров чемпионом стал Андрей Тютюн. «Серебро» у Елены Ноженко.

В командном первенстве «Блочный лук» нашим юниорам Андрею Тютюну, Рудольфу Веберу и Ракымбеку Майкибаеву вновь не было равных.

Также золотую медаль в упражнении «Микс» завоевали Елена Ноженко и Андрей Тютюн.

Среди женщин в классе «Компаунд» (блочный лук) Бибигуль Избасарова, Карина Дамирова и Муратхан Наиля заняли третье место.

Карина Дамирова выполнила норматив мастера спорта Казахстана.

Теперь Мадина Заемова и Андрей Тютюн, в составе сборной команды Казахстана, в марте выступят на Кубке Азии, который пройдет в Таиланде.



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#Акмолинская область   #Спорт   #Стрельба из лука  
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