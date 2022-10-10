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    05:00, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Акмолинские колонии получили новую мебель

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В спальных помещениях акмолинских колоний установили новые современные кровати,​ тумбочки и табуретки. Все подразделения региона получили долгожданную мебель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, мебель в акмолинских колониях не обновлялась давно – еще с советских времен. И хотя всего хватало, нужно было обновление.

    «Руководством ДУИС постоянно поднималась тема выделения средств на обновление и приобретение дополнительных кроватей и другой​ мебели для спальных​ помещений заключенных. Сегодня все подразделения области получили долгожданную мебель и занимаются установкой и обустройством», - проинформировала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​ ​ ​ ​

    «Сейчас у нас ​ новые кровати, табуретки и тумбочки. Конечно, и на старых можно спать, но так приятно теперь даже смотреть на свое спальное место. Кстати, новые кровати шире сантиметров на пять, а это очень даже ощутимо и гораздо удобнее», - высказал свое мнение о новшестве один из осужденных учреждения № 1.

    Довольны обновлением мебели остались и родственники заключенных.

    «Совсем недавно была на длительном свидании у сына в учреждении №1. Сын поделился, что в учреждении обновили мебель, в комнате ожидания, где я сама была, тоже заметные улучшения. Светлое, обновленное ремонтом помещение, подведена вода, увеличено количество отопительных регистров, что сразу дало о себе знать в первые холодные осенние дни. Хочется поблагодарить за это руководство ДУИС», - поделилась мать одного из осужденных.


    Теги:
    Акмолинская область Пенитенциарная система Правоохранительные органы
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