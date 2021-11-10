Акмолинские каратисты выиграли республиканский турнир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В копилке сборной 15 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Республиканский турнир по спортивному каратэ WKC завершился в г.Аксай Западно-Казахстанской области. Жаркие, бескомпромиссные бои и яркое ката продемонстрировали более 100 спортсменов от 5 лет и старше, а также категория ветеранов 45+.

В общекомандном зачете сборная Акмолинской области, у которой на счету 15 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, заняла первое место. За ними расположились представители городов Аксай и Уральск.