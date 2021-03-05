КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские хоккеисты выиграли зимнюю гимназиаду школьников РК. Уверенно обыграв своих соперников, юные акмолинцы завоевали золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В городе Петропавловске завершились соревнования по хоккею с шайбой в рамках Х зимней гимназиады среди школьников Казахстана.

Акмолинскую область представили спортсмены Академии хоккея «Арлан» города Кокшетау и села Родина Целиноградского района.

На корт вышли 180 школьников из 9 регионов страны: Алматы и Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

Первое соревнование началось с игры молодых хоккеистов Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей. С первого матча акмолинцы проявили мастерство. Сохранив этот темп до последней игры, в финальной встрече акмолинская сборная команда обыграла Карагандинскую область со счетом 3:2 и стала чемпионом. Второе место заняли карагандинцы, за ними расположились представители Восточно-Казахстанской области.