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    22:35, 04 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинские хоккеисты выиграли зимнюю гимназиаду школьников РК

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские хоккеисты выиграли зимнюю гимназиаду школьников РК. Уверенно обыграв своих соперников, юные акмолинцы завоевали золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

    В городе Петропавловске завершились соревнования по хоккею с шайбой в рамках Х зимней гимназиады среди школьников Казахстана.

    Акмолинскую область представили спортсмены Академии хоккея «Арлан» города Кокшетау и села Родина Целиноградского района.

    На корт вышли 180 школьников из 9 регионов страны: Алматы и Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

    Первое соревнование началось с игры молодых хоккеистов Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей. С первого матча акмолинцы проявили мастерство. Сохранив этот темп до последней игры, в финальной встрече акмолинская сборная команда обыграла Карагандинскую область со счетом 3:2 и стала чемпионом. Второе место заняли карагандинцы, за ними расположились представители Восточно-Казахстанской области.


    Теги:
    Спорт Акимат Молодежь Акмолинская область
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