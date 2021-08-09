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Акмолинские энергетики обновили свой автопарк на 117 млн тенге

9 Августа 2021 02:38
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Акмолинские энергетики обновили свой автопарк на 117 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ –Новые машины позволят рабочим ТОО «Кокшетау Энерго» обслуживать электроустановки при различных погодных условиях и в труднодоступных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», приобретенные новые автомобили придут на замену старым 80-90-х гг. выпуска.

Одним из приобретений стала электролаборатория. «Основной начинкой лаборатории ЛВИ HVT-3F-G являются различные модули и измерительные приборы по диагностированию состояния электрооборудования (трансформаторов, выключателей и т.п.), это сродни КТ, МРТ, применяемых в медицине, а также инструменты для выполнения комплекса операций на электроустановках с однофазным подключением к объекту», - поделился пресс-секретарь ТОО «Кокшетау Энерго» Еркин Сеитов.

Еще одно новшество – автомобильный гидравлический подъемник, оснащенный гидравлическим, телескопическим механизмом, предназначенным для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 28 м для выполнения производственных работ. Максимальная грузоподъемность составляет 300 кг.

«Следующая необходимая покупка - это автокран «Ивановец», построенный на базе автомобиля «Камаз». Автокран предназначен не только для подъема тяжелых грузов, но и имеет в своем арсенале дополнительную секцию стрелы (гусек) и одну из самых важных опций - это корзина для подъема технического персонала на высоту до 30 метров», - добавил Е. Сеитов.

Кроме того, произведен закуп дополнительных механических установок, таких как ямобур и буровая установка для рытья траншей в асфальтированных грунтах.

В общей сложности затраченная сумма на обновление техники ТОО «Кокшетау Энерго» только в текущем году составила более 117 млн тенге.


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#Энергетика   #Акмолинская область   #ЖКХ  
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Автор:

Оксана Матасова

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