Акмолинские дети смогут посещать кружки бесплатно

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь акмолинские дети от 4 до 17 лет смогут посещать любимые кружки бесплатно. В рамках проекта для ребят в Акмолинской области будет доступно 58 направлений работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитовой, основной задачей проекта станет предоставление детям возможности бесплатно заниматься в кружках, расположенных в шаговой доступности.

«Проект реализуется полностью в цифровом формате на портале artsport.edu.kz. Портал разработан для регистрации и подачи заявок поставщиков услуг, а также родителей или законных представителей детей и подростков для получения ваучера на посещение творческих кружков. Всего для детей будет доступно 58 направлений кружков. В Акмолинской области на реализацию программы до конца текущего года выделено 134,5 млн тенге. Занятия могут посещать дети с 4 до 17 лет», – поделилась А. Сабитова.

В ведомстве пояснили, как будет проходить работа. Предприниматель, соответствующий всем необходимым требованиям, регистрируется на портале и подает заявку. А после ее одобрения родители, которые также зарегистрированы на портале, могут подать заявку на посещение их ребенком выбранного кружка. Получив ваучер на посещение, дети начинают заниматься в выбранном набавлении бесплатно, оплату за обучение предприниматель получает от государства.

Одной из первых на участие в проекте откликнулась кокшетауская ИП «Рукодея» Елена Андроняк.

«Все то, о чем я давно мечтала, наконец, воплотилось в жизнь. Дети будут ходить бесплатно на различные кружки, которые предложат предприниматели. Проект имеет сразу две направленности – помочь бизнесу, а также родителям и детям, чтобы последние не сидели в гаджетах, а занимались каким-то полезным делом. Проект включает кружки двух направлений – спорт, культура и искусство. Второй блок курирует управление культуры, архивов и документации Акмолинской области. Здесь всего очень много: это и танцы, и актерское мастерство, и изобразительное искусство, и художественное слово и многое другое. Я буду проводить в своей творческой мастерской мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Все то, чем я раньше занималась с родителями и детьми – шитье, декупаж, пластилинография, акварель с шерстью и многое другое. Дети всегда с удовольствием посещают такие занятия», - поделилась Елена.

По словам предпринимательницы, в Акмолинской области проект делает лишь первые шаги, поэтому пока участников не так много, да и родители не все знают о такой инициативе.

«В будущем, наверное, будут даже очереди на портале. Поэтому будет строгий контроль над посещением занятий. Мы, предприниматели, также будем вести портфолио каждого ребенка – фото, видео с уроков, будут отчётные мероприятия перед законными представителями ребенка и заказчиком», - пояснила девушка.

Для того, чтобы принять участие в проекте, акмолинские предприниматели уже даже прошли специальные курсы по оказанию первой медицинской неотложной помощи. Теперь родители могут быть спокойны за своих детей.

«Это обязательное условие, потому как мы работаем с детьми и должны быть гарантии, что ты сможешь в непредвиденной ситуации оказать ребенку помощь. А после этих курсов я чувствую себя увереннее. Ну и главный момент – принимать участие в проекте смогут и дети с особенностями в развитии, для которых будут инклюзивные интегрированные группы. Это очень правильный подход. У меня уже есть опыт работы с детьми с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, поэтому я готова к этому и указала, что могу принимать интегрированную группу детей», - добавила Елена.