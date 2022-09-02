Акмолинские борцы выиграли республиканский турнир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане прошел республиканский турнир, в котором приняли участие борцы вольного стиля до 23 лет. В копилке Акмолинской области четыре медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления физической культуры и спорта.

Спортсмены - Даулет Темиржанов (57 кг) и Ерхан Бексултанов (74 кг стали чемпионами. Третье место заняли Кайыргелды Санат (74 кг) и Мурат Джакупов (70 кг).



