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    22:48, 03 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинские биатлонисты выиграли зимнюю гимназиаду школьников РК

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские биатлонисты выиграли зимнюю гимназиаду школьников РК. Завоевав девять медалей различного достоинства, команды юношей и девушек в общекомандном зачете заняли 1-ые места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

    В городе Петропавловск завершились соревнования по биатлону в рамках Х зимней гимназиады школьников Казахстана, посвященной 30-летию Независимости РК.

    В индивидуальной гонке среди юношей чемпионом стал Эрик Шефер. Среди девушек лучшей была Мария Сухопарова, «серебро» - у Софии Кулагиной.

    В дисциплине «Спринт» среди юношей бронзовую медаль завоевал Эрик Шефер. А среди девушек акмолинские биатлонистки заняли весь пьедестал почета: 1-ое место - Мария Сухопарова, 2-ое - София Кулагина и 3-ье - Диана Павловская.

    В эстафете не было равных юношеской команде Акмолинской области в составе Андрея Мельника, Вадима Середенко, Эрика Шефера и Максима Зиновьева.

    Также чемпионами стала и акмолинская команда девушек - Мария Сухопарова, Диана Павловская, София Кулагина и Ксения Лазарева.

    В общекомандном зачете и девушки, и юноши заняли первые места.

    Ребят к соревнованиям подготовили Сауле Мухина, Юрий Викулов, Владимир Сизухин, Сергей Морозов, Владимир Затула, Максим Монахов.


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