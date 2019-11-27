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Акмолинские баскетболисты стали чемпионами Казахстана

27 Ноября 2019 12:22
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Акмолинские баскетболисты стали чемпионами Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На площадку вышли 49 команд со всей страны. Акмолинцы завоевали одну золотую и две серебряные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

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В Таразе прошел чемпионат Республики Казахстана по баскетболу в формате 3×3, в котором приняли участие 49 команд.

Акмолинскую область представили три команды 2007-2008 г.р. U-12, 2005-2006 г.р. U14 и 2003-2004 г.р. U16.

Девочки U-12 стали чемпионками. А остальные две команды завоевали серебряные медали.

Лучшими игроками среди девушек до 12 лет стала Милана Крутевич, а среди девушек до 14 лет Айдана Касенова.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
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