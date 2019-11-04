Акмолинские армрестлеры завоевали три «золота» чемпионата мира в Румынии
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акмолинцы пополнили медальную копилку сборной Казахстана шестью наградами различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.
В Констанце (Румыния) завершился чемпионат мира по армрестлингу, в котором приняли участие порядка 1500 человек из 54 стран мира.
Спортсмены из Акмолинской области завоевали шесть наград.
В весовой категории 65 кг среди молодежи Дмитрий Тюков завоевал титул сильнейшего в состязаниях на левую руку. Дмитрий уверенно прошел отборочные соревнования и в финале убедительно победил своего соперника, став чемпионом мира. Таким образом, в его коллекции уже вторая золотая медаль чемпионатов планеты.
Лучшей в весе +70 кг, на правую руку, среди женщин с нарушением слуха, стала Любовь Гергерт.
Андрей Путинцев завоевал золотую и серебряную медали среди спортсменов с нарушением слуха в категории +100 кг, на левую и правую руки.
Светлана Лопата стала бронзовым призером на левую руку среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата.
А Данил Борисов занял пятое место среди молодежи в весовой категории 90 кг в соревновании на правую руку.
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