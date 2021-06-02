Акмолинские актеры устроили праздничную акцию «Чужих детей не бывает»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В акмолинском областном русском драматическом театре в Международный день защиты детей прошла ежегодная праздничная акцию «Чужих детей не бывает», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пасмурное небо и счастливые глаза детей. Сложно придумать более яркий контраст, но сегодня, несмотря на слякоть и непогоду, глаза малышей города Кокшетау светились счастьем. На открытой площадке возле акмолинского областного русского драматического театра прошла акция «Чужих детей не бывает».

Пришедших повеселиться малышей ждали музыкально-развлекательная программа «Планета Детства» и конкурс рисунков на асфальте. Кстати, победители последнего получили призы. Ну а станцевать под любимые мелодии и сыграть во множество игр в гости к ребятам пришли представители семейства Барбоскиных – Лиза, Роза, Малыш и Дружок.

«Каждый год у нас в театре проходит акция «Чужих детей не бывает». Мы бесплатно для всех детей подготавливаем представление, игры, показываем сказку и от нашего спонсора – ТОО «Гормолзавод» их ждет сладкое угощение – мороженое. В этом году для детей приготовили развлекательную программу «Планета детства»», в которой участвуют наши актеры, а также покажем детям сказку «Приключения «Буратино», - поделилась актриса театра и режиссер-постановщик программы Анна Бронникова.

Детей и их родителей поздравили руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова и заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Гульнар Тасбулатова.

«Погода пасмурная, но на душе у нас светло и уютно. Всех поздравляю с замечательным праздником. Дети, желаю вам не болеть, вырасти хорошими людьми. Хорошо учитесь, будьте настоящими! Родителям - берегите детей, сейчас сложный период, но, думаю, мы все преодолеем! В год 30-летия Независимости РК я хочу, чтобы в каждой семье был мир, покой и счастье», - отметила А. Сабитова.

«Так как я представитель Комитета по охране прав детей, уважаемые родители, помните, что только внимательное отношение к детям со стороны каждого из нас поможет избежать беды. Безопасность детей – наша общая ответственность», - добавила Г. Тасбулатова.

Детишек в этот день ждали также постановка «Приключения Буратино» (режиссер-постановщик «Мәдениет саласының уздігі» Ольга Луцива) и мороженое от спонсора. Уходя, малыши признавались в любви ставшему им родным театру.