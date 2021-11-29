Акмолинские актеры попали в колонию строгого режима

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Артисты акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) посетили стены колонии строгого режима с постановкой Н. Думбадзе «Учитесь жить, смеясь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, заключенные учреждения максимальной безопасности ЕЦ-166/4 ждали приезда именитых гостей с особым нетерпением.

«Несколько необычный зритель перед нами сегодня, возможно, и не искушенный в театральном искусстве, тем не менее, хочется донести и основной замысел комедии и передать через игру актеров, жесты рук, эмоции, искренность и глубину глаз суть человеческой натуры. Постановку «Учитесь жить, смеясь» Н. Думбадзе выбрали не случайно, обсуждали с ДУИС. Основная цель – подчеркнуть, напомнить заключенным, что добрых людей больше на земле, не стоит ожесточаться, нужно любить жизнь, ценить каждое ее мгновение», - отметила заместитель директора театра, руководитель актерской группы Марина Друцкая.

Открылся занавес учрежденческой сцены – и в зале воцарилась тишина. Грузинская деревня времен Великой Отечественной войны со своим бытом, устоями и традициями заинтересовала зрителя. Легкий кавказский юмор, обычаи гостеприимства отзывались в зале продолжительными аплодисментами и смехом. Бурные овации вызвала заводная лезгинка.

«Очень понравился спектакль, просто отвлеклись немного от будней. Я никогда не был раньше в театре, даже не представлял, как это интересно. Спасибо большое ДУИС, администрации учреждения, а также нашим гостям, такие мероприятия здесь нужны, они помогают морально», - поделился осужденный Георгий.

По окончании постановки уже сами осужденные поблагодарили своих гостей музыкальными подарками и призами зрительских симпатий.