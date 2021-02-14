Акмолинские актеры открыли цикл мероприятий, посвященных юбилею Независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Независимости РК, открыл акмолинский областной русский драматический театр презентацией проекта «Многоликий Независимый Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за карантина старт проекта был дан в прямом эфире соцсети Instagram.



Начало было положено фрагментом исторической музыкально-пластической драмы Жабала Ергалиева «Тернистый путь» режиссера-постановщика Мәдениет саласының үздігі Ольги Луцивой. Пьеса показывает становление казахского государства с правлением первых казахских ханов Керея и Жанибека.

Поздравила онлайн-зрителей со стартом масштабного проекта руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

«Год очень знаменательный. 30 лет Независимому Казахстану. В этом направлении мы подготовили более 500 мероприятий. Среди них более 100 – имиджевых. К таким относятся и проекты нашего акмолинского областного русского драматического театра», - отметила А. Сабитова.

Директор театра Бейбит Бахтыгереев подробнее остановился на конкурсе «Многоликий Независимый Казахстан».

«Сегодня мы даем старт празднованию 30-летия Независимости республики. У нас многонациональная страна, где в дружбе живут казахи, узбеки, татары, немцы, корейцы и другие этносы. Мы решили провести конкурс, в котором каждый желающий может написать стихи, песни или прозаическое произведение о нашем Казахстане и его Независимости на своем родном языке», - поделился директор театра.

Он также рассказал о проектах, которые пока планирует театр на текущий год. Это международный театральный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Дар слышать сердцем», который соберет в Кокшетау театры, имеющие спектакли для людей с ограниченными возможностями. Постановка акмолинского областного русского драматического театра «Му-Му» также будет представлена на фестивале. Еще один проект – проведение в областном центре второго международного театрального фестиваля «Те-Art Кокше».

Режиссер театра Ольга Луцива призналась, что сегодня артистам очень сложно выходить в пустующий зал. Но надежда на то, что в скором времени все измениться, есть.

«Что такое Независимость? По-моему, это не только свобода и самостоятельность, это дружба и сплоченность народов, проживающих в нашей стране. И пока мы будем жить в мире и согласии, поддерживая друг друга, мы будем по-настоящему независимы», - добавила О. Луцива.

Напомним, 500 праздничных мероприятий, вошедших в цикл проектов «Тәуелсіздікке тағзым», пройдут в Акмолинской области в текущем году в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.