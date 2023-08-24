Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области начаты работы по уборке урожая. В текущем году в регионе планируется провести уборку сельскохозяйственных культур на площади 5,3 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Основная часть посевных площадей отведена на зерновые – это 4,9 млн. га. Уборка масличных культур будет произведена на площади 198 тыс. га, кормовые на площади – 223,4 тысяч га. Планируется собрать картофеля с площади более 13 тыс. га и овощей 2 тыс. га», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кенеш Алимжанов.

Сегодня к уборке урожая приступили фермеры всех 20 районов Акмолинской области.

В посевной кампании участвуют 29 тысяч зерноуборочных комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, а также 2,6 тысяч жаток. В этом году приобретено более 1,5 тысяч единиц сельхозтехники на сумму 43,7 млрд тенге.

По состоянию на 23 августа 2023 года скошено зерновых и зернобобовых культур более 300 тысяч га.

К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Это крупнейший зерновой клин в республике. Ежегодно производим около четверти зерна страны, при этом, областью полностью обеспечиваются внутренние потребности в зерне, семенах и кормах.