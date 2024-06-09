Акмолинская выпускница школы шьет национальную одежду для кукол

Претендентка на знак «Алтын белгі», выпускница школы №1 села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области Елена Габидулина шьет куклам национальные костюмы, а также изготавливает корпе и саукеле, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Декоративно-прикладное искусство Казахстана всегда привлекало меня своей самобытностью и красотой. Я написала два исследовательских проекта. Один по изготовлению корпе и применению его мотивов в современных изделиях. Второй проект о саукеле, потере сакральности. В своих работах постаралась передать красоту головного убора, изготовила саукеле в современном исполнении. С ним я заняла третье место в области, — рассказала девушка.

Фото из личного архива Елены Габидулиной

Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, с первого класса Елена отличница и сейчас претендует на знак «Алтын белгі». Девушка также является членом школьного ученического парламента, занимая в нем должность министра культуры. А вот изготовление национальных нарядов для кукол стало ее хобби. С ними она неоднократно участвовала в выставках района.

— Навыки шитья я приобрела на уроках художественного труда под руководством своего педагога Марины Бальде. Изучение истории декоративно-прикладного искусства казахов давало мне вдохновение, — отметила выпускница.

Фото из личного архива Елены Габидулиной

— Елена замечательно рисует, что позволяет ей визуализировать свои мысли и идеи, делая их более понятными и запоминающимися. Неоднократно была победительницей районных и областных конкурсов по изобразительному искусству. Знание нескольких языков также является важным аспектом ее способностей, так как это открывает ей двери к различным культурам и возможность общаться с людьми по всему миру. В будущем мечтает стать учителем английского языка, — добавила директор школы № 1 села Балкашино Айнагуль Дулат.