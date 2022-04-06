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Акмолинская спортсменка выиграла международный турнир по дзюдо

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2022, 19:00
Акмолинская спортсменка выиграла международный турнир по дзюдо

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Не было равных Анастасии Маяковой на международной арене, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Талдыкорган завершился международный турнир по дзюдо. На татами вышли 260 мужчин и женщин из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

Спортсменка из Акмолинской области Анастасия Маякова в весовой категории 70 кг провела четыре схватки и стала чемпионкой турнира.

Девушка тренируется под руководством Асылбека Шаханова и Турсынбая Токкужинова.


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