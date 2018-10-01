Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам 8 месяцев реализации Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» Акмолинская область стала второй по Казахстану. Об этом рассказала на брифинге заместитель директора акмолинского филиала Национального банка РК Гульнар Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Сейчас мы можем сказать, что программа «7-20-25» вызывает повышенный интерес у населения. Количество обращений в банки-партнеры растет с каждым днем. Потенциальными клиентами программы является активная часть населения в возрасте 24-40 лет, имеющая постоянный официальный доход. Средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках программы, составляет 12 млн тенге», - сообщила Г. Омарова.

Среди регионов тройку лидеров по активности возглавляет Мангистауская область, где одобрена 181 заявка на 1,5 млрд тенге. На втором месте - Акмолинская область: 117 кредитов на 969,8 млн тенге. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область - 114 кредитов на 1 млрд тенге.

Как было отмечено, не так давно к программе «7-20-25» присоединились еще 2 банка - Народный банк Казахстана и ForteBank. Таким образом, заявки принимают 7 банков-партнеров: Банк ЦентрКредит, АТФ Банк, Цесна банк, Bank RBK, Евразийский банк, Народный банк и ForteBank.

Для ипотечного кредитования объектов рынка вторичного жилья с 11 сентября 2018 года АО «Ипотечная организация «Баспана» запустило новый продукт «Баспана хит». Первоначальный взнос - 20%, годовая ставка - базовая ставка Национального банка - 1,75%. Срок кредитования - до 15 лет. С учетом того, что в настоящее время базовая ставка Нацбанка составляет 9%, годовая ставка по продукту «Баспана хит» рассчитана в размере 10,75%.

«Реализация инициативы Главы государства предоставляет возможность приобретения долгожданного жилья для многих жителей области, активизирует темпы ипотечного кредитования и в целом положительно повлияет на развитие экономики области. Строительная отрасль всегда является драйвером экономики, где задействовано большое количество людей разных профессий и смежных отраслей, например, производящих строительные и иные материалы. Для застройщиков это также будет стимулирующим фактором в возведении жилья. Выигрывают в этой ситуации все: население, бизнес, государство и экономика», - добавили в ведомстве.