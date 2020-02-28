Акмолинская область подписала ряд соглашений в рамках Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Представители Акмолинской области приняли активное участие на II Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана «Сотрудничество регионального бизнеса в сфере агропромышленной кооперации, промышленности и туризма», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В рамках Форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области Республики Казахстан и Управлением Инвестиций и Внешней Торговли Сырдарьинской области Республики Узбекистан о взаимовыгодных торговых связях между предприятиями и организациями регионов. К слову, с компанией ТОО «Сапа Су» заключен меморандум по реализации совместного инвестиционного проекта по производству железобетонных труб, с АО «Тыныс» меморандум по реализации производства средств индивидуальной защиты, специальной одежды, полиэтиленовых труб, геотекстиля и желая. Также АО «НК «KAZAKHINVEST», ООО «KRANTAS» и АО «Тыныс» подписали трехстороннее соглашение о возможности инвестирования в Республику Казахстан для реализации проекта по совместному производству сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой, и коммунальной спецтехники.

В целях стабилизации цен плодоовощную продукцию между OOO «StrongHardWorkers» Сырдарьинской области и Акмолинской области подписан Меморандум о реализации доставки плодоовощной продукции в Республику Казахстан и создании Узбекского торгового дома в Акмолинской области.

По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Ербола Оспанова, эти соглашения будут способствовать развитию долгосрочных взаимовыгодных отношений между двумя странами по планируемым совместным проектам.

«Для скорейшей реализации данного проекта обе стороны будут содействовать в оказании обоюдной помощи для своевременной доставки плодоовощной продукции и создания торгового дома, а также повышения эффективности осуществляемых мер в рамках реализации настоящего проекта», - подчеркнул Ербол Оспанов.

В целом, объем внешнеторгового оборота за 2019 год между Акмолинской областью и Республикой Узбекистан составил 92,9млн. долларов США. В Узбекистан из акмолинского региона экспортированы пшеница, семена подсолнечника, отходы и лом черных металлов. Из страны Центральной Азии в область импортированы полмеры этилена, машины и механизмы сельскохозяйственных культур, фруктовые соки, известь, упаковочные мешки и пакеты.