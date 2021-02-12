Акмолинская область по темпам развития промышленности вошла в ТОП-3

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область по темпам развития промышленности входит в ТОП-3. Об этом на своей отчетной встрече проинформировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики Акмолинской области.

По словам руководителя региона, точками роста стали сферы металлургии, машиностроения, стройиндустрии, а также пищевой и легкой промышленности, где подъем последней составил 2,1 раза.

В 2020 году году объем промышленного производства преодолел исторический рубеж в один трлн тенге и вырос на 230 млрд тенге по сравнению с предыдущим годом.

В республиканском рейтинге по темпам развития промышленности – Акмолинская область расположилась на втором месте в разрезе регионов.

«Увеличение объемов производства золотоизвлекательных фабрик Алтынтау Кокшетау и RG Gold на 14%, позволило области занять 1 место в республике по производству необработанного золота, сейчас ее доля достигла одной трети или 33 тонны», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

В машиностроении высокие темпы производства обеспечены за счет увеличения на одну четверть производства грузовых и специализированных автомобилей (АО «КАМАЗ-Инжиниринг»), в 10 раз комбайнов и зерноуборочной техники «KazRost Engineering» и ТОО «КАИК».

«Пандемия внесла коррективы в работу промышленных предприятий, которыми были освоены новые ниши. В химической промышленности 5 предприятий оперативно наладили производство дезинфицирующих средств (произведено 700 тысяч литров антисептика). В легкой промышленности пятидесятью швейными предприятиями организован пошив защитных масок и противочумных костюмов (всего около 2 млн штук). Акционерное общество «Тыныс» увеличило производство аппаратов искусственной вентиляции легких (модель «Кокчетав-4П»), которых за прошедший год произведено свыше одной тысячи», - отметил руководитель региона.

Открытая более двух лет назад Макинская птицефабрика, позиционируемая как основной поставщик мяса птицы, увеличила объемы своего производства до 25 тысяч тонн. С запуском второй очереди птицефабрики ожидается увеличение объемов производства мяса птицы с 26 до 55 тысяч тонн в год.

Далее аким области остановился на строительной индустрии, где ожидается рост более чем на треть объемов производства одного из базовых строительных материалов – цемента (ТОО «Кокше Цемент») и в 1,5 раза кирпича (ТОО «Енки»).

«В 2021 году резервы роста промышленного производства будут связаны именно с отраслями пищевой промышленности, металлургией, химией и строительной индустрией», - резюмировал Ермек Маржикпаев.

Государственной программе индустриально-инновационного развития в регионе предусмотрена реализация 42 проектов с созданием более четырех тысяч рабочих мест. Из них в 2020 году введено 15 объектов с созданием 1200 новых рабочих мест. Вклад введенных объектов в общий объем промышленной продукции составил 65%, доля налоговых поступлений составила более 40%.