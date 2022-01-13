Акмолинская область перешла в «желтую» зону

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за сутки зарегистрирован рост заболевших КВИ в 2,8 раз. Сегодня регион перешел в «желтую» зону, однако количество заболевших увеличивается. По словам медиков и санврачей региона, не исключено, что уже завтра область перейдет в «красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на прошедшем брифинге и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем.

Если 11 января в республике было 4810 случаев заболевания КВИ, то уже 12 января зарегистрировано 9122. В области за 11 января зарегистрировано 48 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, а уже 12 января - 138 случаев COVID-19, рост в 2,8 раз. Репродуктивное число составило 0.957.

«За последнюю неделю зарегистрировано 344 случая COVID-19, за прошлую - 266, рост в 1,3 раза», - поделился С. Омарханов.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков добавил, что в регионе на стационарном лечении находится 240 пациентов, из них наибольшее количество - в ЦИЗе.

Из 240 пациентов, которые получают лечение в вирусных стационарах региона, 97 - имеют коронавирусную пневмонию (ПЦР отрицательный). Из 240 пациентов 18 человек тяжелобольные. За последние 10 дней отмечается снижение тяжелых пациентов и снижение летальных случаев.

«Амбулаторное лечение получают 419 больных КВИ. 62% находятся на домашней изоляции. Кроме того, лечение от КВИ получают пять детей в многопрофильной областной детской больнице. На базе больницы развернут инфекционный госпиталь для детей. Приказом управления здравоохранения поручено в каждом районе развернуть дополнительно по койке для детей на случай распространения КВИ», - добавил Н. Сыздыков.



