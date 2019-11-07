Акмолинская область на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана: перспективы сотрудничества

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Делегация Акмолинской области приняла участие в ХVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», который прошел 6-7 ноября в Омске, передает МИА «Казинформ».

В рамках развития «зеленой экономики» и привлечения инвестиций в регион на полях Форума аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подписал соглашение с генеральным директором дочерней компанией Группы Компаний «ХЕВЕЛ» ООО «Авелар Солар Технолоджи» Игорем Шахраем о реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Запуск электростанции в 2020 году позволит увеличить долю вырабатываемой энергии возобновляемых источников энергии области до 40%, а также снизить выбросы парниковых газов в окружающую среду.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области и министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области. Достигнутая договоренность придаст импульс экономическим отношениям и наращиванию взаимовыгодных торговых связей между предприятиями Омской и Акмолинской областей.





На Форуме обсуждены и вопросы сотрудничества в сфере туризма. Для эффективного совместного внедрения новых туристских продуктов и мер по стимулированию развития данной отрасли подписан меморандум между Туристским информационным центром «Visit Aqmola» и Общества с ограниченной ответственностью «Казкурорт».

Также с российскими туроператорами были обсуждены вопросы развития и привлечения российских туристов на известные курорты Бурабай и Зеренда.

К слову, на протяжении последних 10 лет курорт Бурабай входит в топ 5 популярных курортов для россиян. По данным Росстата в прошлом году Бурабай возглавил рейтинг популярных курортов СНГ среди туристов России.







