Акмолинская область испытывает дефицит акушеров-гинекологов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Нехватка кадров - основная проблема акушерско-гинекологической службы Акмолинской области. Об этом сообщил на брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день Акмолинская область испытывает острый дефицит кадров. Региону не хватает 25 акушеров-гинекологов, 20 анестезиологов-реаниматологов, восьми неонатологов.

«Отсутствует врач акушер-гинеколог в железнодорожной больнице города Кокшетау и Егиндыкольской районной больнице. В Жаркаинском, Астраханском, Коргалжынском, Сандыктауском, Жаксынском районах работает по одному врачу. Отсутствуют врачи анестезиологи-реаниматологи в районе Биржан-Сал, Егиндыкольской, Жаркаинской и Шортандинской районных больницах», - пояснил спикер.

Трех врачей-неонатологов не хватает в Атбасарской многопрофильной межрайонной больнице, где работает лишь один специалист. В многопрофильной областной больнице №2 города Нур-Султана не хватает двух неонатологов.

Н. Сыздыков также отметил недостаточную оснащенность области медицинским оборудованием родовспоможения и детства. Так, оснащенность медицинским оборудованием первого уровня составляет 66%, второго уровня - 69%. Самая низкая оснащенность родовспоможения отмечается в Степногорской МГБ - 48,11%. Оснащенность медицинским оборудованием третьего уровня составляет 90%. Недостаточно оснащена здесь МОБ №2 города Нур-Султан - 71,11%.

Третьим проблемным вопросом региона остается позднее взятие на учет по беременности, что приводит к запоздалому выявлению врожденных пороков развития на поздних стадиях беременности.

«Совместно с акиматами необходимо продолжать работу по укомплектованию и закреплению врачебных кадров в медицинских учреждениях области. Необходимо принимать эффективные социально-экономические меры по привлечению требующихся специалистов в медицинские организации родовспоможения и детства и доукомплектовать медицинским оборудованием медорганизации родовспоможения и детства. Необходимо усилить работу по оздоровлению женщин вне беременности, взаимодействию между акушер-гинекологами, терапевтами и другими специалистами, отвечающими за качественное проведение профилактических медицинских осмотров женщин с экстрагенитальной патологией, активизировать работу по планированию деторождения и обеспечить регулярное повышение квалификации врачей УЗИ. Также необходимо усилить работу кабинетов планирования семьи и санитарно-просветительскую деятельность по вопросам репродуктивного здоровья женского населения», - резюмировал спикер.