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Акмолинская область испытывает дефицит акушеров-гинекологов

17 Марта 2021 04:04
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Акмолинская область испытывает дефицит акушеров-гинекологов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Нехватка кадров - основная проблема акушерско-гинекологической службы Акмолинской области. Об этом сообщил на брифинге и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день Акмолинская область испытывает острый дефицит кадров. Региону не хватает 25 акушеров-гинекологов, 20 анестезиологов-реаниматологов, восьми неонатологов.

«Отсутствует врач акушер-гинеколог в железнодорожной больнице города Кокшетау и Егиндыкольской районной больнице. В Жаркаинском, Астраханском, Коргалжынском, Сандыктауском, Жаксынском районах работает по одному врачу. Отсутствуют врачи анестезиологи-реаниматологи в районе Биржан-Сал, Егиндыкольской, Жаркаинской и Шортандинской районных больницах», - пояснил спикер.

Трех врачей-неонатологов не хватает в Атбасарской многопрофильной межрайонной больнице, где работает лишь один специалист. В многопрофильной областной больнице №2 города Нур-Султана не хватает двух неонатологов.

Н. Сыздыков также отметил недостаточную оснащенность области медицинским оборудованием родовспоможения и детства. Так, оснащенность медицинским оборудованием первого уровня составляет 66%, второго уровня - 69%. Самая низкая оснащенность родовспоможения отмечается в Степногорской МГБ - 48,11%. Оснащенность медицинским оборудованием третьего уровня составляет 90%. Недостаточно оснащена здесь МОБ №2 города Нур-Султан - 71,11%.

Третьим проблемным вопросом региона остается позднее взятие на учет по беременности, что приводит к запоздалому выявлению врожденных пороков развития на поздних стадиях беременности.

«Совместно с акиматами необходимо продолжать работу по укомплектованию и закреплению врачебных кадров в медицинских учреждениях области. Необходимо принимать эффективные социально-экономические меры по привлечению требующихся специалистов в медицинские организации родовспоможения и детства и доукомплектовать медицинским оборудованием медорганизации родовспоможения и детства. Необходимо усилить работу по оздоровлению женщин вне беременности, взаимодействию между акушер-гинекологами, терапевтами и другими специалистами, отвечающими за качественное проведение профилактических медицинских осмотров женщин с экстрагенитальной патологией, активизировать работу по планированию деторождения и обеспечить регулярное повышение квалификации врачей УЗИ. Также необходимо усилить работу кабинетов планирования семьи и санитарно-просветительскую деятельность по вопросам репродуктивного здоровья женского населения», - резюмировал спикер.


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#Акмолинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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