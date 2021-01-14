Акмолинская молодежь приняла участие в акции по очистке снега «Снежный десант»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В минувшие дни в регионе выпало рекордное количество осадков. На помощь коммунальным службам в очистке снега пришли молодежные и волонтерские организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Акция «Снежный десант» направлена на оказание помощи ветеранам Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, с ограниченными возможностями здоровья в отдаленных районах и населенных пунктах.

По словам участников мероприятия инициативу поддержали и жители многоэтажных домов.

«По инициативе Молодежного ресурсного центра в области проводится акция по очищению снега в домах пожилых людей и инвалидов. Радует, что, несмотря на непогоду, поддержать акцию вышли жители многоэтажек», - рассказал участник Женис Балабеков.

«Снежный десант» в составе представителей из центра поддержки волонтёров и Workout-центра Акмолинской области побывал в городском доме престарелых «Шанырақ».

«Наш общий долг – помогать в первую очередь бабушкам и дедушкам. Пусть это будет доброй традицией», - отметили волонтеры.

Всего за несколько дней участниками расчищены более 50 дворов одиноко проживающих пожилых людей и пенсионеров областного центра, Целиноградского и Атбасарского районов.

Активно вовлеклись в очистку дворов от снега порядка 200 добровольцев из 10 волонтерских организаций. Среди них - «Феникс», «Доброе сердце» и другие.

Данная акция будет продолжаться до окончания зимнего периода.