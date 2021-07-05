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Акмолинская молодежь  поздравила казахстанцев с Днем столицы

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июля 2021, 16:32
Акмолинская молодежь  поздравила казахстанцев с Днем столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости Казахстана молодежь Акмолинской области поздравила всех жителей страны с Днем столицы. Видеопоздравления молодых людей на своей странице в социальной сети Instagram разместил областной молодежно-ресурсный центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

С Днем столицы казахстанцев поздравили лидеры и активисты различных молодежных организаций, сотрудники молодежных ресурсных центров, а также сельская и городская молодежь.

«Нур-Султан – это гордость независимого Казахстана, символ стремительного роста нашего государства. Пусть наша молодая столица становится величественнее и прекраснее. В этот праздничный день от всей души желаю всем казахстанцам благополучия, здоровья, добра и новых свершений. Процветания нашей Родине – Республике Казахстан!» – поздравила соотечественников руководитель областного молодежно-ресурсного центра Мансия Есекеева.

К слову, в регионе в канун Дня рождения столицы проведено порядка 1000 мероприятий, среди них открытие социальных объектов, различные акции, фотоконкурсы, выставки, викторины, челленджи в онлайн-формате.


Акмолинская область   День столицы   Молодежь  
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