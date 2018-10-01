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Акмолинская команда выиграла Кубок Казахстана по рукопашному бою

16 Октября 2018 22:45 66
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Акмолинская команда выиграла Кубок Казахстана по рукопашному бою

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильнейшие бойцы Акмолинской области, защищая спортивную честь региона, на Кубке РК завоевали 35 медалей. В итоге сборная команда заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

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В Караганде прошел Кубок Республики Казахстан по полно-контактному рукопашному бою FCF MMA. Кстати, эти соревнования являются отбором на Кубок мира.

«В рукопашном бою бьют и руками, и ногами, разрешены броски и захваты. Все это делает поединки особенно зрелищными и разнообразными. Рукопашный бой - спорт бескомпромиссный. И здесь проверяется не только технический, физический, но и моральный уровень бойца», - отметили в управлении физической культуры и спорта.

На татами вышли и спортсмены Акмолинской области. В сборную команду региона вошли бойцы Кокшетау, Степногорска, п.Бестюбе и Есильского района.

Акмолинцы завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых наград и в итоге в командном зачете заняли первое общекомандное место.

 

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Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
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