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Акмолинская команда выиграла Кубок Казахстана по рукопашному бою
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильнейшие бойцы Акмолинской области, защищая спортивную честь региона, на Кубке РК завоевали 35 медалей. В итоге сборная команда заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
В Караганде прошел Кубок Республики Казахстан по полно-контактному рукопашному бою FCF MMA. Кстати, эти соревнования являются отбором на Кубок мира.
«В рукопашном бою бьют и руками, и ногами, разрешены броски и захваты. Все это делает поединки особенно зрелищными и разнообразными. Рукопашный бой - спорт бескомпромиссный. И здесь проверяется не только технический, физический, но и моральный уровень бойца», - отметили в управлении физической культуры и спорта.
На татами вышли и спортсмены Акмолинской области. В сборную команду региона вошли бойцы Кокшетау, Степногорска, п.Бестюбе и Есильского района.
Акмолинцы завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых наград и в итоге в командном зачете заняли первое общекомандное место.
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