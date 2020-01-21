Акмолинская команда стала чемпионом Казахстана по легкой атлетике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Женской сборной Акмолинской области в эстафетном беге 4 х 200 м не было равных в республиканском первенстве, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

В Усть-Каменогорске завершился чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в закрытых помещениях. В течение двух дней в соревнованиях приняли участие 249 легкоатлетов, из них 159 мужчин и 90 женщин.

Спортсмены из Акмолинской области завоевали пять медалей различного достоинства.

Женская сборная команда в эстафетном беге 4 х 200 м, в составе Маргариты Назаренко, Ксении Яценко, Эльвиры Тахауовой и Юлии Сыромяжко, стала чемпионом. «Серебро» в прыжках в длину у Тахиржана Кадыркулова. Бронзовые награды завоевали Василий Счастливый в прыжках в высоту, Эльвира Тахауова в беге на 800 м, а также мужская сборная в эстафетном беге 4 х 200 м: Артем Трайбер, Антон Герасимов, Валерий Нисневич и Илья Алиев.

В общекомандном зачете акмолинцы заняли шестое место.