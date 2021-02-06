Акмолинская и Павлодарская области - в «красной» зоне по распространению коронавируса

10:30, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Акмолинская и Павлодарская области - в «красной» зоне по распространению коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ».
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
По информации сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В Акмолинской области - 164, в Павлодарской области - 225.