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    10:30, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Акмолинская и Павлодарская области - в «красной» зоне по распространению коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Таким образом, Северо-Казахстанская область вышла из «красной» зоны и перешла в «желтую».

    По информации сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В Акмолинской области - 164, в Павлодарской области - 225.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru Павлодарская область Акмолинская область
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