Акмолинская детвора встретила Наурыз с актерами театра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько постановок для юного зрителя подготовили артисты акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) в честь празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В современном мире сложно найти человека, живущего без интернета. Но, к сожалению, у всемирной паутины есть не только плюсы. Подчас дети настолько уходят в виртуальную реальность, что забывают про настоящую жизнь. Как раз такая история произошла с главным героем сказки «Балакай@Net.Ata», поставленной на сцене АОРДТ по пьесе Алтынай Алиевой из Шымкента. Автор посетила премьеру спектакля, ставшего для нее дебютной постановкой.

«Выбрал эту сказку, потому что она поднимает очень актуальную тему – проблему детей, которые сейчас все свое время проводят за планшетами и смартфонами. Реальность для них воспринимается по-другому. Как правило, они не занимаются спортом, не учатся, не знают культуру и традиции своего народа. Главный герой сказки – мальчик, который постоянно сидит в интернете. А его приехавший из аула дедушка хочет оторвать внука от смартфона», - поделился режиссер-постановщик Фархадбек Канафин.

По его словам, все участвующие в постановке актеры показали себя настоящими профессионалами своего дела. Зрителям же, бесспорно, больше всего пришлась по душе игра Мадияра Жакыпа, мастерски воплотившего на сцене в свои 25 лет дедушку мальчика. Сам актер признается, что, играя для детей, нужно помнить главное правило: больше действий - меньше слов. Ведь дети не любят слушать. Поэтому в своей роли Мадияр решил использовать клоунаду.

«Мне кажется, что это больше сказка не для детей, а для взрослых. У меня есть такие слова в спектакле: «Чтобы получить любовь ребенка, нужно сначала дать ему эту любовь». А что делаем мы? Приходим с работы домой и, чтобы нас не беспокоили, даем детям телефон. Получается, мы сами приучаем их к нему. И хотя это сказка для детей, но взрослые тоже должны прийти, посмотреть и понять, что нельзя так делать», - рассказал Мадияр.

После просмотра сказки детей ждала конкурсно-игровая шоу-программа «Наурыз құтты болсын!», режиссером-постановщиком которой выступила актриса Анна Бронникова, а автором проекта стал актер Максим Михеев. Здесь ребятам предстояло вместе с Алдаркосе и его друзьями помочь взойти весеннему солнцу.

«Когда мы писали сценарий, мы стали своего рода летописцами, придумав новую легенду, как встает весеннее солнце. Его готовят в большом казане, смешав семь ингредиентов. У нас есть и казан, и солнце, и яркие персонажи: представитель степей - тушканчик, представитель небесной сферы - орел и представитель гор – снежный барс. Каждый пытается помочь весеннему солнцу подняться. Как итог – для детей танцы, интересные новые авторские игры, при этом воссоздана атмосфера праздника и национальный колорит. Ну и финальная фишка – подъем практически настоящего солнца!» - поделился автор проекта Максим Михеев.

А вот для самых маленьких зрителей Киндер-театр приготовил сказку «Канбак шал» (режиссер-постановщик Наталья Рознер), после просмотра которой малышей ждала увлекательная, познавательная, интерактивная программа «Встреча Масленицы с Наурызом».

«Считаю, что театр всегда был и остается главной составляющей формирования личности человека. Сегодня, когда дети заняты интернетом, телефоном, у них не хватает времени на чтение книг и просмотр спектаклей. У родителей, к сожалению, нет свободного времени на ребенка. Думаю, что театр - это большая перспектива на будущее наших детей. Если мы будем посещать театр и учить деток быть добрыми, чуткими и отзывчивыми, то это повлияет на дальнейшую судьбу не только их самих, но и всего нашего государства», - поделилась своим мнением зрительница, учитель начальных классов ШЛ №6 Бахытжан Имекова.