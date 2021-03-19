Акмолинку предложили поощрить за помощь в преследовании скотокрадов

ЕГИНДЫКОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Главный акмолинский полицейский предложил поощрить жительницу села Полтавское, которая самостоятельно преследовала скотокрадов, пытавшихся скрыться с места преступления. О произошедшем руководитель ведомства узнал в ходе посещения Егиндыкольского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин посетил Егиндыкольский район. Свой рабочий визит генерал-майор начал с посещения села Полтавское Алакольского сельского округа, где на протяжении девяти лет участковым инспектором полиции является капитан Динмухамед Мусулманбеков.

На встречу с главным акмолинским полицейским пришли жители села Полтавское, которые узнали о предстоящем приеме граждан из социальных сетей. Приём по традиции прошел совместно с акимом и прокурором Егиндыкольского района в участковом пункте полиции.

«Радует, что в районах Акмолинской области граждан, понимающих всю сложность работы полиции много. Думаю, это связано с особенностями воспитания сельчан. Здесь не принято жить по принципу «это не мое дело, это меня не касается», – отметил генерал-майор полиции А. Баймурзин.

Институт общественных помощников полиции только набирает свои обороты, и жители с активной жизненной позицией – реальная помощь в работе участковых. Так, на приеме в селе Полтавское местная жительница Инна Войчук рассказала о случае, произошедшем в прошлом году в Алакольском сельском округе.

«Женщина самостоятельно преследовала скотокрадов, пытавшихся скрыться с места преступления. Злоумышленники, не останавливая машину, избавлялись от украденного, надеясь побыстрее оторваться от погони. Однако отважная женщина и сотрудники полиции, вовремя подоспевшие на помощь, не дали довести похитителям преступный умысел до конца», - рассказали в ведомстве.

А. Баймурзин предложил поощрить храбрую автоледи за помощь и проявленную смелость и выразил надежду, что граждан, желающих оказывать содействие работе сотрудников полиции, будет больше.

Глава ведомства провел также совещание с личным составом Егиндыкольского районного отдела полиции по итогам оперативно-служебной деятельности за два месяца текущего года. Главный акмолинский полицейский довел до личного состава информацию о рассмотрении на заседании в Сенате Парламента РК вопроса о законодательном обеспечении сервисной модели полиции и освобождении МВД от непрофильных функций. Особое внимание он заострил на реализации ведомственной программы «По защите имущества на 2021-2023 годы» и противодействии интернет-мошенничеству. Благодарственными письмами департамента полиции были награждены волонтеры за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка.



