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    04:30, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Акмолинки завоевали две «бронзы» на чемпионате мира по рукопашному бою

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спортсменки завоевали две бронзовые медали в копилку сборной Казахстана на чемпионате мира по рукопашному бою в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин завершился в столице Узбекистана в Ташкенте. За звание сильнейшего боролись порядка 200 спортсменов из 43 стран.

    Спортсменки из Акмолинской области - мастер спорта международного класса Регина Максимова и Мастер спорта РК Аужан Аягоз - стали бронзовыми призерами.

    Девушек тренируют Жаслан Жантасов, Аслан Зейноллаев и Дархан Касымов.

    В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла третье место, уступив представителям Узбекистана и России.



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