04:30, 08 Июнь 2021 | GMT +6
Акмолинки завоевали две «бронзы» на чемпионате мира по рукопашному бою
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спортсменки завоевали две бронзовые медали в копилку сборной Казахстана на чемпионате мира по рукопашному бою в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин завершился в столице Узбекистана в Ташкенте. За звание сильнейшего боролись порядка 200 спортсменов из 43 стран.
Спортсменки из Акмолинской области - мастер спорта международного класса Регина Максимова и Мастер спорта РК Аужан Аягоз - стали бронзовыми призерами.
Девушек тренируют Жаслан Жантасов, Аслан Зейноллаев и Дархан Касымов.
В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла третье место, уступив представителям Узбекистана и России.