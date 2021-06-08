Акмолинки завоевали две «бронзы» на чемпионате мира по рукопашному бою

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спортсменки завоевали две бронзовые медали в копилку сборной Казахстана на чемпионате мира по рукопашному бою в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Чемпионат мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин завершился в столице Узбекистана в Ташкенте. За звание сильнейшего боролись порядка 200 спортсменов из 43 стран.

Спортсменки из Акмолинской области - мастер спорта международного класса Регина Максимова и Мастер спорта РК Аужан Аягоз - стали бронзовыми призерами.

Девушек тренируют Жаслан Жантасов, Аслан Зейноллаев и Дархан Касымов.

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла третье место, уступив представителям Узбекистана и России.



