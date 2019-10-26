Акмолинки становятся успешными бизнесвумен благодаря проекту «Бастау»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благодаря проекту «Бастау» многие акмолинцы смогли реализовать свои самые смелые мечты. О нескольких женщинах, ставших, используя такую уникальную стартовую площадку, успешными бизнесвумен, рассказали в пресс-службе Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая героиня повествования – Жанар Нугуманова. В прошлом учитель физики, а сейчас - успешная предпринимательница.

«Жанар никогда не боялась что-то менять в своей жизни. В марте текущего года она обратилась за консультацией в Степногорский Центр поддержки предпринимателей, где ей посоветовали пройти обучение по проекту «Бастау». А до этого Жанар 13 лет преподавала физику в одной из сельских школ под самой столицей, пока кто-то из друзей ей не подарил... улиток. Увлечение моллюсками переросло в их разведение, она прошла обучение в столичном профессиональном центре и получила сертификат «Улиткотерапия с правом преподавания», - рассказали в ведомстве.

Позже женщина перебралась в Степногорск и уже здесь поняла, что город испытывает дефицит специалистов по детскому массажу. Прошла обучение и по нему.

Жанар успешно защитила бизнес-план по открытию релакс-кабинета в рамках проекта «Бастау», выиграла грант по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства (252 500 тенге) для приобретения необходимого оборудования. «Проект «Бастау» помогает не только создать свое дело, но и открывает сердца и души тех, кто тебе доверяет, поддерживает и дает стимул двигаться только вперед. Тем, кто еще сомневается в себе, желаю без долгих раздумий пройти обучение и дать жизнь своему детищу!» - говорит Жанар.

Жительнице Степняка проект «Бастау» помог открыть свою гусиную ферму. Спустя всего год после завершения обучения в рамках проекта она начала поставлять свою продукцию на столичные рынки.





«Сегодня у выпускницы «Бастау» Анар Азнабаевой уже налаженный бизнес - вместе с мужем она разводит гусей. На данный момент насчитывается порядка 300 гусей маточного поголовья и свыше 1000 — на забой. А еще в прошлом году птичье домашнее хозяйство едва насчитывало пару сотен голов. Женщина обучилась по программе «Бастау». Успешно защищенный проект по птицеводству позволил впоследствии выиграть грант по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. На эти средства (240 500 тг), а также на полученный займ через Фонд поддержки сельского хозяйства, было приобретено оборудование для автоматизации труда и строительства помещения для зимнего содержания маточного поголовья гусей», - рассказали в пресс-службе РПП.

«Было большое желание масштабировать наше птицеводство. У нас имелся небольшой земельный участок с водоемом, в летнее время на котором паслись гуси. Не хватало знаний и опыта, как превратить это в доходное дело. Благодаря проекту, я все расставила по полочкам, приобрела соратников и массу полезных знакомств», - рассказывает Анар.