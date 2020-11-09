Акмолинка завоевала «золото» Чемпионата РК по тяжелой атлетике
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре награды завоевали акмолинцы на главных соревнованиях страны, которые прошли в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».
Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи впервые прошел в онлайн формате. Не позволяли провести важные соревнования карантинные условия на фоне пандемии.
Судейской коллегии пришлось работать удаленно. Делать это в видеорежиме не просто.
Акмолинскую область представили спортсмены из городов Атбасар, Степногорск и Кокшетау.
Чемпионкой в весовой категории 87 кг стала Карина Кузганбаева - 214 кг (94+120).
Бронзовые медали завоевали: в весе 76 кг - Виктория Новикова - 174 кг (79+95), в весе 96 кг - Александр Сахнов - 250 кг (110+140) и в весе 109 кг - Сергей Палагин - 264 кг. (118+146).
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