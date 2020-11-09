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Акмолинка завоевала «золото» Чемпионата РК по тяжелой атлетике

9 Ноября 2020 15:50
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Акмолинка завоевала «золото» Чемпионата РК по тяжелой атлетике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре награды завоевали акмолинцы на главных соревнованиях страны, которые прошли в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

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Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи пройдет онлайн

Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи впервые прошел в онлайн формате. Не позволяли провести важные соревнования карантинные условия на фоне пандемии.

Судейской коллегии пришлось работать удаленно. Делать это в видеорежиме не просто.

Акмолинскую область представили спортсмены из городов Атбасар, Степногорск и Кокшетау.

Чемпионкой в весовой категории 87 кг стала Карина Кузганбаева - 214 кг (94+120).

Бронзовые медали завоевали: в весе 76 кг - Виктория Новикова - 174 кг (79+95), в весе 96 кг - Александр Сахнов - 250 кг (110+140) и в весе 109 кг - Сергей Палагин - 264 кг. (118+146).



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#Акмолинская область   #Спорт  
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