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    21:32, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Акмолинка «заминировала» район акимата Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 45-летния акмолинка сообщила о заминированном районе акимата города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 30 января в службу 102 позвонила женщина и сообщила о том, что в районе горакимата заложена бомба. На место выехали взрывотехники и полицейские.

    «Бомба не обнаружена. Установлено, что звонок совершила 45-летняя жительница города Кокшетау, которая страдает расстройством поведения и с 2018 года состоит на учете с диагнозом «Расстройство поведения, связанное с послеродовым периодом», - отметили в ведомстве.

    Возбуждено досудебное производство по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РК.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Акимат Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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