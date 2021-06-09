Акмолинка утонула, спасая свою 10-летнюю дочь

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 43-летняя жительница села Отаутускен Целиноградского района утонула, пытаясь спасти свою дочь. Девочку спас услышавший крики о помощи 65-летний житель села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 8 июня в районе 13:00 на реке Нура вблизи села Отаутускен Целиноградского района произошёл несчастный случай во время рыбной ловли.

«Находясь на берегу реки, дочь, спросив разрешение у матери искупаться, не смогла противостоять течению. Увидев это, мать бросилась спасать своего ребёнка, однако на данном участке реки было сильное течение, в результате чего 43-летняя женщина утонула при попытке спасения своего ребёнка», - рассказали в ведомстве.

Между тем, десятилетняя девочка, ухватившись за ветки растительности, звала на помощь. Девочку спас услышавший крики о помощи житель села Отаутускен 65-летний Павел Федоренко.

«На месте происшествия работали спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султана, которые около 19:30 вечера нашли тело акмолинки», - добавили в ведомстве.

Акмолинские спасатели в очередной раз напоминают о соблюдении элементарных правил поведения на воде: не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах, не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания, не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если вы находитесь на водоёме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых, при ловле рыбы с использованием плавсредств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты. Не забывайте, что несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу.