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вчера 22:44
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вчера 22:03
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Акмолинка сняла деньги с карты умершей женщины
СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области злоумышленница похитила деньги, принадлежавшие скончавшейся пациентке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 16 ноября в управление полиции города Степногорска поступило заявление местной жительницы, которая сообщила о краже.
«Предварительно установлено, что с 29 октября по 8 ноября неизвестный, путем свободного доступа с банковской карты «Halyk Bank» похитил денежные средства в сумме 309 тысяч тенге. Банковская карта принадлежала скончавшейся 8 ноября в терапевтическом отделении пациентке», - отметили в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции установлена подозреваемая. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК «Кража».
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