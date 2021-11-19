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Акмолинка сняла деньги с карты умершей женщины

19 Ноября 2021 03:49
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Акмолинка сняла деньги с карты умершей женщины

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области злоумышленница похитила деньги, принадлежавшие скончавшейся пациентке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 16 ноября в управление полиции города Степногорска поступило заявление местной жительницы, которая сообщила о краже.

«Предварительно установлено, что с 29 октября по 8 ноября неизвестный, путем свободного доступа с банковской карты «Halyk Bank» похитил денежные средства в сумме 309 тысяч тенге. Банковская карта принадлежала скончавшейся 8 ноября в терапевтическом отделении пациентке», - отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции установлена подозреваемая. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК «Кража».



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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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