Скрывшаяся от акмолинских полицейских закладчица наркотиков задержана в Усть-Каменогорске

Скрывшаяся от акмолинского следствия закладчица наркотиков была задержана в Усть-Каменогорске с очередными закладками, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Усть-Каменогорске задержали 34-летнюю жительницу Акмолинской области, которая пыталась уйти от следствия. Женщина реализовывала психотропные вещества в Кокшетау через тайники.

— В ходе задержания при ней и в арендованной квартире были обнаружены и изъяты свыше 150 грамм психотропных веществ a-PVP и мефедрон, а также приспособления для упаковки, расфасовки и взвешивания наркотика, — сообщили в ведомстве.

Пока делалась экспертиза, закладчица скрылась. Однако вскоре была обнаружена в Усть-Каменогорске.

— В момент задержания при ней были обнаружены четыре так называемые бомбы с 80 расфасованными закладками, а на съемной квартире еще около 50 граммов психотропных веществ, — добавили в ДП.

Беглянку задержали и вернули в Кокшетау. Теперь она находится в изоляторе временного содержания. У задержанной есть малолетний ребенок.