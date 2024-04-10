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    03:25, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Скрывшаяся от акмолинских полицейских закладчица наркотиков задержана в Усть-Каменогорске

    наркотики
    Фото: polisia.kz

    Скрывшаяся от акмолинского следствия закладчица наркотиков была задержана в Усть-Каменогорске с очередными закладками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Усть-Каменогорске задержали 34-летнюю жительницу Акмолинской области, которая пыталась уйти от следствия. Женщина реализовывала психотропные вещества в Кокшетау через тайники.

    — В ходе задержания при ней и в арендованной квартире были обнаружены и изъяты свыше 150 грамм психотропных веществ a-PVP и мефедрон, а также приспособления для упаковки, расфасовки и взвешивания наркотика, — сообщили в ведомстве.

    Пока делалась экспертиза, закладчица скрылась. Однако вскоре была обнаружена в Усть-Каменогорске.

    — В момент задержания при ней были обнаружены четыре так называемые бомбы с 80 расфасованными закладками, а на съемной квартире еще около 50 граммов психотропных веществ, — добавили в ДП.

    Беглянку задержали и вернули в Кокшетау. Теперь она находится в изоляторе временного содержания. У задержанной есть малолетний ребенок.

     

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы полиция Борьба с наркотиками Кокшетау Усть-Каменогорск Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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