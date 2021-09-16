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    20:42, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Акмолинка попросила изолировать восьмилетнего сына из-за его плохого поведения

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четырех родителей, на исполняющих свои обязанности поставили на учет за два дня в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, за два дня сотрудниками подразделений ювенальной полиции области проверены развлекательные заведения, улицы городов и районов, дворы спальных районов.

    «По результатам проверок сотрудники полиции поставили на учет четверых родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, 43-летняя жительница Зерендинского района сама обратилась за помощью к ювенальным полицейским и попросила временно изолировать ее от ребенка, с которым в связи с его сложным поведением. По словам женщины, она не справляется», - отметили в ведомстве.

    Участковым инспектором отдела ювенальной полиции многократно проводились профилактические беседы с матерью мальчика, чтобы убедить женщину в необходимости выполнения ею родительских обязанностей. Тем не менее, родительница не отказалась от своего решения. 8-летний мальчик помещен в центр адаптации несовершеннолетних.

    Теперь по представлению участкового инспектора ОЮП комиссией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка на предмет установления совершения противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетнего. По постановлению комиссии органами опеки будет принято решение о направлении материала в суд», - добавили в ведомстве.

    Напомним, в регионе продолжается ОПМ «Подросток», в ходе которого были составлены 28 административных протоколов, в органы внутренних дел доставлены 26 подростков, находившихся после 23.00 вне жилища. При этом 22 ребенка были предоставлены в ночное время самим себе.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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