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    21:48, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Акмолинка подожгла 10 тонн сена соседки

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В поджоге 10 тонн сена соседки подозревается житещьница Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 12 июня в дежурную часть отдела полиции Целиноградского РОП поступило заявление от 60-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила о поджоге.

    «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что соседка заявительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог 10 тонн сена, расположенного во дворе дома потерпевшей.


    Злоумышленница созналась в содеянном. По показаниям женщины, преступление она совершила из-за спора о территории, находящейся между участками потерпевшей и подозреваемой, на которой заявительница разместила 10 тонн сена», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время по факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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