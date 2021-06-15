Акмолинка подожгла 10 тонн сена соседки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В поджоге 10 тонн сена соседки подозревается житещьница Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 12 июня в дежурную часть отдела полиции Целиноградского РОП поступило заявление от 60-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила о поджоге.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что соседка заявительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог 10 тонн сена, расположенного во дворе дома потерпевшей.

Злоумышленница созналась в содеянном. По показаниям женщины, преступление она совершила из-за спора о территории, находящейся между участками потерпевшей и подозреваемой, на которой заявительница разместила 10 тонн сена», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».