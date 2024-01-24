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    13:03, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Акмолинка назвала новорожденного сына в честь спасателя

    акмолинка назвала новорожденного в честь спасателя
    Фото пресс-службы ДЧС Акмолинской области.

    В Акмолинской области новорожденного назвали именем спасателя, который, несмотря на полученное обморожение, в буран нашел замерзающих в машине беременную женщину и ребенка со сломанной рукой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, такую неожиданную новость начальник ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов узнал 22 января, когда ему позвонила близкая семьи спасенных и пригласила на выписку ребенка.

    - Как настоящему члену семьи ребенка вручили в руки нашего героя. Мальчика назвали в честь своего спасителя – Амангельды, - поделились в ведомстве.

    Как оказалось, малыш – седьмой ребенок в семье. Родился он абсолютно здоровым.

    Напомним, 10 января начальник ОЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов почти вслепую, получив легкое обморожение, нашел замерзающих в машине беременную женщину и ребенка со сломанной рукой. Тогда женщина была на 35 неделе беременности.

    акмолинка назвала сына в честь спасателя
    Фото пресс-службы ДЧС Акмолинской области.

     

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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