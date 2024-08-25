Акмолинец сыграл кюй «Адай» на вершине Эльбруса

Уроженец Акмолинской области 26-летний Алибек Қайырбек, ныне работающий в Астане, совершил восхождение на вершину Эльбруса, где сыграл кюй «Адай» Курмангазы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казнете уже появился ролик, на котором казахстанец исполняет кюй Курмангазы «Адай» на вершине Эльбруса.

Фото: из лчиного архива

По словам отца исполнителя Амангельды Кайрбекова, Алибек — старший из шестерых детей. Ему 26 лет. Он вырос в Кокшетау, учился в областном центре — в СШ № 19.

— После 9 класса поступил в музыкальный колледж при национальном университет искусства города Астаны на отделении домбры. Далее поступил в КАЗНУИ «Шабыт». Закончил его и сейчас работает домбристом в музыкальном театре им. Куанышбаева в оркестре народных инструментов, — рассказал отец.

Амангельды Кайрбеков отмечает, что, задавшись целью покорить Эльбрус, его сын Алибек за полгода до восхождения начал интенсивные тренировки, в том числе и много бегал.