Акмолинец сыграл кюй «Адай» на вершине Эльбруса
Уроженец Акмолинской области 26-летний Алибек Қайырбек, ныне работающий в Астане, совершил восхождение на вершину Эльбруса, где сыграл кюй «Адай» Курмангазы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Казнете уже появился ролик, на котором казахстанец исполняет кюй Курмангазы «Адай» на вершине Эльбруса.
По словам отца исполнителя Амангельды Кайрбекова, Алибек — старший из шестерых детей. Ему 26 лет. Он вырос в Кокшетау, учился в областном центре — в СШ № 19.
— После 9 класса поступил в музыкальный колледж при национальном университет искусства города Астаны на отделении домбры. Далее поступил в КАЗНУИ «Шабыт». Закончил его и сейчас работает домбристом в музыкальном театре им. Куанышбаева в оркестре народных инструментов, — рассказал отец.
Амангельды Кайрбеков отмечает, что, задавшись целью покорить Эльбрус, его сын Алибек за полгода до восхождения начал интенсивные тренировки, в том числе и много бегал.
— Он взял отпуск. Записался в группу альпинистов и вместе с ними совершил восхождение. Поднялся на 5642 м! С собой повез домбру и флаг Казахстана. И на вершине Эльбруса сыграл кюй «Адай». Все родственники, родные, друзья и коллеги восхищаются его упорством. Мы с самого начала верили, что у него все получится! — добавил Амангельды Кайрбеков.