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    16:10, 25 Август 2024 | GMT +6

    Акмолинец сыграл кюй «Адай» на вершине Эльбруса

    адай
    Фото: кадр из видео

    Уроженец Акмолинской области 26-летний Алибек Қайырбек, ныне работающий в Астане, совершил восхождение на вершину Эльбруса, где сыграл кюй «Адай» Курмангазы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Казнете уже появился ролик, на котором казахстанец исполняет кюй Курмангазы «Адай» на вершине Эльбруса.

    горы
    Фото: из лчиного архива

    По словам отца исполнителя Амангельды Кайрбекова, Алибек — старший из шестерых детей. Ему 26 лет. Он вырос в Кокшетау, учился в областном центре — в СШ № 19.

    — После 9 класса поступил в музыкальный колледж при национальном университет искусства города Астаны на отделении домбры. Далее поступил в КАЗНУИ «Шабыт». Закончил его и сейчас работает домбристом в музыкальном театре им. Куанышбаева в оркестре народных инструментов, — рассказал отец.

    Амангельды Кайрбеков отмечает, что, задавшись целью покорить Эльбрус, его сын Алибек за полгода до восхождения начал интенсивные тренировки, в том числе и много бегал.

    — Он взял отпуск. Записался в группу альпинистов и вместе с ними совершил восхождение. Поднялся на 5642 м! С собой повез домбру и флаг Казахстана. И на вершине Эльбруса сыграл кюй «Адай». Все родственники, родные, друзья и коллеги восхищаются его упорством. Мы с самого начала верили, что у него все получится! — добавил Амангельды Кайрбеков.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Горы Альпинисты Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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