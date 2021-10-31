Акмолинец завоевал первое место на международном фестивале

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Художник из Шортандинского района Акмолинской области Карим Бектас принял участие в III Международном фестивале «Косторезное искусство народов мира» в Магадане и был награжден Дипломом I степени в номинации «Духовность в искусстве», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел культуры и развития языков Шортандинского района.

В фестивале приняли участие мастера из США, Канады, Норвегии, Китая, Швеции, Казахстана, Финляндии, Беларуси, Украины, а также из 20 городов России.

Карим Бектас ранее принимал участие в выставках в США, Узбекистане, Монголии, где занимал призовые места. А вот первое место на выставке международного уровня с произведениями искусства из кости он завоевал впервые.