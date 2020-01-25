Акмолинец застрелил волка на территории охотничьего хозяйства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина застрелил волка в Акмолинской области, в то время как в регионе введен мораторий на отстрел хищника, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 57-летний житель Степногорска застрелил волка на территории охотничьего хозяйства «Лесостепное». По словам охотника, находясь на территории лесничества, он обнаружил тушу кабана в разорванном виде. Направляясь по следам, охотник заметил бежавшего волка и произвел два выстрела в сторону хищника. Убедившись, что зверь застрелен, мужчина погрузил его в багажник своего снегохода.

«Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 337 УК РК. Ввиду снижения популяции этих животных в ряде регионов Казахстана введено ограничение, то есть введен мораторий на отстрел волков. В частности - в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и ЗКО разрешено убивать волков только при наличии фактов нападений на домашний скот и захода особей на территорию населенных пунктов», - рассказали в ведомстве.

С 6 января в Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За это время природоохранными полицейскими выявлено 140 административных и 5 уголовных правонарушений.

«Из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия, выявлено 30 нарушений правил ношения и хранения оружия. Также за период проведения ОПМ мобильными группами выявлено 78 нарушений правил охоты, 30 – административных нарушений правил рыболовства», - сообщили в ведомстве.