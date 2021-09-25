Акмолинец заставлял работать на себя жителей Костаная, Шымкента и Нур-Султана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области установлены подозреваемые в торговле людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, с 19 по 24 сентября в регионе было проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-Трафик». Полицейские проверили гостиницы и увеселительные заведения, банные комплексы и другие объекты, на которых высока вероятность выявления фактов трудовой и сексуальной эксплуатации.

«Ранее в дежурную часть аршалынского РОП поступила оперативная информация о том, что в селе Константиновка местный житель незаконно удерживает несколько человек и заставляет работать на предприятии. Прибывшей незамедлительно на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что с 9 по 14 сентября 2021 года злоумышленник вместе с двумя сообщниками предлагал в Нур-Султане лицам, находящимся в поисках заработка, работу по частному найму. В последующем сообщники привозили людей на территорию предприятия в село Константиновка Аршалынского района», - пояснили в ведомстве.

Установлено, что на территории ТОО находились более 20 рабочих. Трое из них - мужчины от 39 до 53 лет, жители Костаная, Шымкента и Нур-Султана - обратились с заявлением в полицию о принятии мер по факту незаконного удержания на территории ТОО с 14 сентября.

«Установлено, что преступление было совершено путем угроз и применения насилия. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 128 УК РК «Торговля людьми», назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», - резюмировали в полиции.







